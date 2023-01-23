『キャンパーズコレクション 山善 ワンタッチドームテント＆サンシェード メッシュスクリーン付き虫除け対策 ODTS-2(KH)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 24分に出品され03月11日 16時 24分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャンパーズコレクション 山善 ワンタッチドームテント＆サンシェード メッシュスクリーン付き虫除け対策 ODTS-2(KH)
【商品説明】
・[原産国]中国
・[本体サイズ]幅220×奥行190×高さ145cm
・[材質]フレーム：グラスファイバー 張り材：ポリエステル
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 75.00 cm
重量 : 5.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7962円
607 入札履歴
終了
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