『キャンパーズコレクション 山善 ワンタッチドームテント＆サンシェード メッシュスクリーン付き虫除け対策 ODTS-2(KH)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 24分に出品され03月11日 16時 24分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャンパーズコレクション 山善 ワンタッチドームテント＆サンシェード メッシュスクリーン付き虫除け対策 ODTS-2(KH)



【商品説明】

・[原産国]中国

・[本体サイズ]幅220×奥行190×高さ145cm

・[材質]フレーム：グラスファイバー 張り材：ポリエステル



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 75.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。