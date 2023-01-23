『ファープラスト シエスタ SIESTA DX 8 犬 猫 洗える ベット ベッド プラスチック ハウス パープル【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 23時 46分に出品され04月16日 23時 46分に終了予定です。即決価格は7,960円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファープラスト シエスタ SIESTA DX 8 犬 猫 洗える ベット ベッド プラスチック ハウス パープル
【商品説明】
・原産国:イタリア
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :59.5×82×25cm
・本体重量:283g
【サイズ】
高さ : 21.00 cm
横幅 : 62.00 cm
奥行 : 82.00 cm
重量 : 1.44 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7960円
74 入札履歴
終了
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