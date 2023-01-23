『MIZAR(ミザールテック) 双眼鏡 6倍 24mm 口径 ポロプリズム式 スタンダード パールホワイト Alcor6【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 07時 37分に出品され03月13日 07時 37分に終了予定です。即決価格は7,960円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MIZAR(ミザールテック) 双眼鏡 6倍 24mm 口径 ポロプリズム式 スタンダード パールホワイト Alcor6
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 15.30 cm
奥行 : 19.90 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7960円
698 入札履歴
終了
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