『【5個セット】エレコム Lightningケーブル/まとまるケーブル/形状記憶/抗菌/2.0m/ホワイト MPA-MUAL20WHX5【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 03時 58分に出品され03月06日 03時 58分に終了予定です。即決価格は7,954円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
独自技術の形状記憶加工ケーブル(※)で、使わないときや収納・持ち運びの際にケーブルをスッキリまとめることができます。
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落札価格7954円
755 入札履歴
終了
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