『barketek(バーキテック) ダブル・フードボウル アイス ナチュラル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 17時 45分に出品され03月10日 17時 45分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

barketek(バーキテック) ダブル・フードボウル アイス ナチュラル



【商品説明】

・原産国:タイ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :39.1×21.0×13.5cm

・本体重量:2kg



【サイズ】

高さ : 13.90 cm

横幅 : 23.50 cm

奥行 : 41.70 cm

重量 : 2.43 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。