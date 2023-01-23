『(取寄) ルーカ メンズ マニック タイダイ ショート スリーブ ティー RVCA men RVCA【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 22分に出品され03月18日 09時 22分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：RVCA ルーカ
商品名：RVCA Manic Tie-Dye Short Sleeve Tee
マニック タイダイ ショート スリーブ ティー
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Mallard Blue
詳細:丸みを帯びたヘムライン、半袖、全体に絞り染めのデザイン、ストレートヘムラインが特徴です。
綿100%.
洗濯:洗濯機洗い/タンブラー乾燥
製品の寸法は(MD) サイズを用いてます。
寸法はサイズによって異なる場合がございます。
予めご了承下さい。
寸法:長さ:73.66cm
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落札価格7952円
628 入札履歴
終了
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