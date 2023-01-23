(取寄) ルーカ メンズ マニック タイダイ ショート スリーブ ティー RVCA men RVCA【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

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ブランド：RVCA ルーカ

商品名：RVCA Manic Tie-Dye Short Sleeve Tee

マニック タイダイ ショート スリーブ ティー

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Mallard Blue

詳細:丸みを帯びたヘムライン、半袖、全体に絞り染めのデザイン、ストレートヘムラインが特徴です。

綿100%.

洗濯:洗濯機洗い/タンブラー乾燥

製品の寸法は(MD) サイズを用いてます。

寸法はサイズによって異なる場合がございます。

予めご了承下さい。

寸法:長さ:73.66cm