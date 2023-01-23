『CNCESS CESS 004 バナナプラグ メススピコンスピーカーアダプターケーブル 12AWG 2パック (4mm バ 並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 05時 14分に出品され03月12日 05時 14分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: CNCESS CESS-004 バナナプラグ - メススピコンスピーカーアダプターケーブル 12AWG - 2パック (4mm バナナ) CNCESS CESS-004 Banana Plug to Female Speakon Speaker Adapter Cable 12AWG - 2 Pack (4mm Banana)
ブランド: CNCESS
商品サイズ: 4mm Banana
高さ: 31cm
横幅: 11cm
奥行: 4cm
重量: 150g
商品番号: s004
色: Black
素材: Copper
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落札価格7949円
45 入札履歴
終了
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