『CNCESS CESS 004 バナナプラグ メススピコンスピーカーアダプターケーブル 12AWG 2パック (4mm バ 並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 05時 14分に出品され03月12日 05時 14分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: CNCESS CESS-004 バナナプラグ - メススピコンスピーカーアダプターケーブル 12AWG - 2パック (4mm バナナ) CNCESS CESS-004 Banana Plug to Female Speakon Speaker Adapter Cable 12AWG - 2 Pack (4mm Banana)

ブランド: CNCESS

商品サイズ: 4mm Banana

高さ: 31cm

横幅: 11cm

奥行: 4cm

重量: 150g

商品番号: s004

色: Black

素材: Copper