『カッパ Kappa Collezione Italia ダイヤ編み クルーネックセーター【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 31分に出品され03月21日 22時 31分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 中間着(セーター、トレーナー) (新品) fwnew fwnew 19fwcs 19fwcsdown