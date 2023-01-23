『マニキュアペディキュアDIYグリーン用充電式電動ネイルドリル30000RPMツール【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 09時 30分に出品され03月29日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕様:

モデル:JMD-207材質:ABS電力:35W速度:0-30000rpm出力電圧:3V-12V入力電圧:110V±10V商品サイズ:13.7x13.7x8.3cmボックスサイズ:232x234x95 mm

サイズチャート:

商品サイズ:13.7x13.7x8.3cm / 5.39x5.39x3.27inchボックスサイズ:232x234x95mm / 9.13x9.13x3.74inch

パッケージに含まれるもの:

1ピース電動ネイルドリル(USプラグ) 1ピースアダプター1ピースハンドル1ピースフットペダル1ピースアームブラケット1箱研削ヘッド1ピース英語マニュアル...