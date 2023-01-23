『不二貿易 キャビネット デスクワゴン 3段 幅40cm ダークブラウン キャスター付き プレーン 13525【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 03時 06分に出品され04月11日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
不二貿易 キャビネット デスクワゴン 3段 幅40cm ダークブラウン キャスター付き プレーン 13525
【商品説明】
・サイズ:幅40×奥行40×高さ60cm
・原産国:中国
・本体重量:16kg
・移動に便利なキャスター付き
・素材・材質:合成皮革化粧繊維板・合成樹脂化粧繊維板・プリント紙化粧繊維板・プリント紙化粧合板・ポリプロピレン
【サイズ】
高さ : 18.20 cm
横幅 : 46.00 cm
奥行 : 67.00 cm
重量 : 17.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7938円
770 入札履歴
終了
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