『ANMAS HOME ワードローブ 大容量 収納クローゼット 不織布フードハンガー 簡単組立式 調節可能なスペース 収納棚 防水・防塵・防汚【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 10時 54分に出品され04月04日 10時 54分に終了予定です。即決価格は7,935円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ANMAS HOME ワードローブ 大容量 収納クローゼット 不織布フードハンガー 簡単組立式 調節可能なスペース 収納棚 防水・防塵・防汚
【サイズ】
高さ : 13.50 cm
横幅 : 45.00 cm
奥行 : 71.00 cm
重量 : 8.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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824 入札履歴
終了
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