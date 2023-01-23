『Leadtimes 布団カバー 綿100％ ミントグリーン 掛け布団カバー 寝具セット 枕カバー付き 速乾タイプ 洋式・和式兼用 四季通用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 23時 02分に出品され03月29日 23時 02分に終了予定です。即決価格は7,934円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「LTS LEADTIMES」より引用"



【商品名】

Leadtimes 布団カバー 綿100％ ミントグリーン 掛け布団カバー 寝具セット 枕カバー付き 速乾タイプ 洋式・和式兼用 四季通用



【商品説明】

・? セット内容：掛け布団カバー190×210cm １枚；ボックスシーツ150×200×30cm １枚；枕カバー43×63cm 2枚

・? 洗濯方法：洗濯機で洗えます。乾燥機と漂白剤のご使用はお避けください。

・? 特徴：北欧スタイルそしてモダンなデザイン、落ち着いた色とやわらかな感じ、心地良い眠りをもたらします

・? 素材：100％コットン、モダンな外観と快適な肌触りの洗いざらしの綿。



【サイズ】

高さ : 10.70 cm

横幅 : 31.30 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 1.81 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。