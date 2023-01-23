『uvex(ウベックス) スポーツサングラス UV400 ミラーレンズ くもり止め クリアレンズ付属 sportstyle 236 small【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 15時 49分に出品され04月21日 15時 49分に終了予定です。即決価格は7,932円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
uvex(ウベックス) スポーツサングラス UV400 ミラーレンズ くもり止め クリアレンズ付属 sportstyle 236 small
【商品説明】
・400nmまでのUV：（紫外線）ABCから目を保護します。uvexの社名の由来はuv-ex =UltraViolet EXcluded（紫外線の遮断）です。
・クリアのスペアレンズが付属します。
・レンズ内側にコーティングさ
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 13.70 cm
奥行 : 19.40 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
必ず以下の内容をご確認の上、ご購入をお願いいたします。
用途機能としての最低限度の付属品は付いておりますが商品画像は、代表写真やサンプル写真を使用しておりますので掲載内容と異なる場合がございます。
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落札価格7932円
209 入札履歴
終了
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