『BD/iKON/iKON JAPAN TOUR 2019(Blu-ray) (2Blu-ray+2CD(スマプラ対応)) (初回生産限定盤)【Pアップ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 11時 26分に出品され03月07日 11時 26分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 iKON (アイコン あいこん)

2019年12月4日 発売





BD:1

1.SINOSIJAK(REMIX)

2.BLING BLING

3.MC 1

4.KILLING ME

5.RHYTHM TA(REMIX)(Rock Ver.)

6.MC 2

7.LOVE SCENARIO

8.DONT LET ME KNOW -KR Ver.-

9.VIDEO 1

10.HOLUP!

11.UP -KR Ver.-

12.FIREWORK -KR Ver.-

13.SUrF -KR Ver.-

14.PERFECT

15.JERK

16.3月9日

17.チェリー

18.IM OK

19.GOODBYE ROAD

20.MC 3

21.DONT FORGET

22.VIDEO 2

23.FREEDOM -KR Ver.-

24.B-DAY

25.MC 4

26.DUMB & DUMBER

27.WORLDWIDE

28.JUST ANOTHER BOY

29.MC 5

30.WAIT FOR ME

31.JUST FOR YOU -KR Ver.-(ENCORE)

32.JERK(ENCORE)

33.WHATS WRONG?(ENCORE)

34.SINOSIJAK(REMIX)(ENCORE)

35.BEST FRIEND(DOUBLE ENCORE)

36.B-DAY(DOUBLE ENCORE)

37.DUMB & DUMBER(DOUBLE ENCORE)

BD:2

1.(INTERVIEW OF iKON JAPAN TOUR 2019)

2.(SPECIAL FEATURES)

CD:3

1.SINOSIJAK(REMIX)

2.BLING BLING

3.KILLING ME

4.RHYTHM TA(REMIX)(Rock Ver.)

5.LOVE SCENARIO

6.DONT LET ME KNOW -KR Ver.-

7.HOLUP!

8.UP -KR Ver.-

9.FIREWORK -KR Ver.-

10.SUrF -KR Ver.-

11.P