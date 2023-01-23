『同志舎 正方形額縁 60角（600×600mm） L型 アクリル仕様 (オーク)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 11時 56分に出品され04月26日 11時 56分に終了予定です。即決価格は7,929円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
同志舎 正方形額縁 60角（600×600mm） L型 アクリル仕様 (オーク)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 64.60 cm
奥行 : 64.70 cm
重量 : 2.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7929円
58 入札履歴
終了
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