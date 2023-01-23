『ラルフローレン ダウン ボーイズ M 150 新品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 21時 13分に出品され03月20日 21時 13分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラルフローレン ボーイズM 150

詰め物→ポリエステル100%

ネイビーの生地に赤いロゴです。



小さめの作りなので、150ではありますが

140くらいかと思います。



即購入OKです。

売買交渉中であっても、先にご購入いただいた方を優先いたします。



ご検討下さいませ(*^^*) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラルフローレン ダウン ボーイズ M

150 新品