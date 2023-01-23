『パーカッション MEINL Percussion マイネル マラカス ペア Studio PM1BK 国内正規品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 00時 06分に出品され03月22日 00時 06分に終了予定です。即決価格は7,926円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他パーカッション、打楽器
【商品名】
MEINL Percussion マイネル マラカス ペア Studio PM1BK 国内正規品
【商品説明】
・プラスチックマラカス
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 31.40 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7926円
610 入札履歴
終了
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