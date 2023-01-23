『パーカッション MEINL Percussion マイネル マラカス ペア Studio PM1BK 国内正規品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 00時 06分に出品され03月22日 00時 06分に終了予定です。即決価格は7,926円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他パーカッション、打楽器

【商品名】

MEINL Percussion マイネル マラカス ペア Studio PM1BK 国内正規品



【商品説明】

・プラスチックマラカス



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 31.40 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。