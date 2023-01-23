『ロイヤルカナン 療法食 猫 腎臓サポートスペシャル ドライ 4kg【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 09時 22分に出品され03月28日 09時 22分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24×14×43cm

本体重量:4kg

原産国:フランス