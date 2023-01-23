『タカラトミー TAKARA TOMY TOMY プラレールイベント限定 雪国レール【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 09時 55分に出品され03月17日 09時 55分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 雪国仕様の白いレールとブロックトンネルのセットです。