『グリムス GRIMMS 玩具 おもちゃ 知育玩具 積み木 インテリア 見立て遊び パステル ビルディングボード SH10667【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 21時 05分に出品され03月23日 21時 05分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ(約):本体サイズ(パッケージサイズ)/37×7×9cm

本体重量(約):760g

素材・材質:無垢材 (リンデン)

生産国:ボスニア