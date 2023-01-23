『犬用車椅子 犬の歩行器 犬用2輪歩行器 後肢 リハビリ 犬用カート補助輪 軽量 サイズ調整可能 車いす チワワ ダックス コーギー 老犬介護【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 03時 15分に出品され03月29日 03時 15分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

犬用車椅子 犬の歩行器 犬用2輪歩行器 後肢 リハビリ 犬用カート補助輪 軽量 サイズ調整可能 車いす チワワ ダックス コーギー 老犬介護



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 35.10 cm

重量 : 1.29 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。