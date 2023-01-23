『オーロラ 折りたたみ傘 1DR 12007 レディース トープ FREE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 16時 42分に出品され04月27日 16時 42分に終了予定です。即決価格は7,914円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

オーロラ 折りたたみ傘 1DR 12007 レディース トープ FREE



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 36.20 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※サイズ・カラーのご希望がある場合は

ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ オーロラ

折りたたみ傘

1DR

12007

レディース

トープ

FREE