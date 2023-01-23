懸垂 どこでもマッチョPRO 懸垂バー ドア 懸垂マシン 懸垂器具 (どこでもマッチョPRO単品)【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

日本住宅対応モデル：ドア枠の厚み、高さが、それぞれ3段階で調節可能です。

ぶら下がり運動から、上半身強化の本格トレーニングまで、家族みんなでご使用いただけます。

幅65cm〜93cmのドアに対応。ドアに引っ掛けるだけで準備完了。ドアに引っ掛けて使うので、片付けも簡単。場所も取りません。

品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」を取得している工場で製造しています。

PL保険（生産物賠償責任保険）に加入しています。



【商品説明】

ドアに引っ掛けるだけトレーニング



ドアを利用するので場所を取らず、気軽に懸垂やぶら下がりができます。



ナチュラルマッチョを目指す人、背中や腰をトレーニングしたい人、姿勢が気になる人、などさまざまな目的でご活用いただけます。



後片付けも一瞬



思い立ったときに、すぐにトレーニングが開始でき、後片付けも一瞬で終わります。



懸垂以外の用途にも使えます



これ一台で、懸垂を始め、腕立て・腹筋・背筋等々、全身のトレーニングにお使いいただけます。



日本住宅対応モデル



ドア枠の厚みに合わせて3段階で調



【当店からの連絡】