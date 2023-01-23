『懸垂 どこでもマッチョPRO 懸垂バー ドア 懸垂マシン 懸垂器具 (どこでもマッチョPRO単品)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 26分に出品され03月08日 22時 26分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
日本住宅対応モデル：ドア枠の厚み、高さが、それぞれ3段階で調節可能です。
ぶら下がり運動から、上半身強化の本格トレーニングまで、家族みんなでご使用いただけます。
幅65cm〜93cmのドアに対応。ドアに引っ掛けるだけで準備完了。ドアに引っ掛けて使うので、片付けも簡単。場所も取りません。
品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」を取得している工場で製造しています。
PL保険（生産物賠償責任保険）に加入しています。
【商品説明】
ドアに引っ掛けるだけトレーニング
ドアを利用するので場所を取らず、気軽に懸垂やぶら下がりができます。
ナチュラルマッチョを目指す人、背中や腰をトレーニングしたい人、姿勢が気になる人、などさまざまな目的でご活用いただけます。
後片付けも一瞬
思い立ったときに、すぐにトレーニングが開始でき、後片付けも一瞬で終わります。
懸垂以外の用途にも使えます
これ一台で、懸垂を始め、腕立て・腹筋・背筋等々、全身のトレーニングにお使いいただけます。
日本住宅対応モデル
ドア枠の厚みに合わせて3段階で調
【当店からの連絡】
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¥ 7910
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¥ 7910
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¥ 7900
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¥ 7896
落札価格7913円
590 入札履歴
終了
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