『スワロフスキー（Swarovski） アクセサリー R&J Cross ペンダント #swv5027504【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 20時 28分に出品され04月18日 20時 28分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ： W18mm x H18mm チェーンの長さ：約20cm



スワロフスキーのクリスタルで作られたブレスレットはその世界最高水準の技術で研磨された輝きと光の屈折率の高さで他のメーカーとは一線を画しています。 ワンランク上のギフトを大切な人へのプレゼントに是非ご利用ください。 スワロフスキー社オリジナルギフトBOXに入っています。

カテゴリ 花、ガーデニング

リース タグ スワロフスキー（Swarovski）

アクセサリー

R&J

Cross

ペンダント

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