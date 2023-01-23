『新品ミニカー 1/48 Bf-109E-3 メッサーシュミット ”スペイン内戦” [HA8718]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 15時 27分に出品され05月06日 15時 27分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 HA8718

商品解説



【商品詳細】

スケール：1/48

素材：ダイキャスト

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ 新品ミニカー

1/48

Bf-109E-3

メッサーシュミット

”スペイン内戦”

[HA8718]