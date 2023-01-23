『業務用（薬用）入浴剤 梅の湯 6kg×2袋（12kg）計量カップ付 /日本製(へルス) A-28【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 11時 53分に出品され03月20日 11時 53分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 内容量：12kg（6kg×2袋）



軽量カップ付き。

開け閉め可能なチャック式アルミパック。

開封後も品質を保ちます。