『パステルライトイエロー辻が花 身長 160cm〜173cm位 レンタル 訪問着 結婚式 入学式 入園式 七五三 お宮参り 女性 母親 着物レンタル フォトブックプレゼント【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 57分に出品され03月07日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品番号：mh1106】
【商品名：パステルライトイエロー辻が花】
※対応身長:160cm〜173cm位 洋服サイズ:7〜13号位まで
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落札価格7910円
604 入札履歴
終了
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