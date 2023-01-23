『【新品ベルト交換済み!!】ポールスミス ☆ 腕時計 カレンダー付き レザーベルト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 09時 53分に出品され05月02日 09時 53分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品のレザーベルトに交換済み!!】



洗練されたクロスデザインが印象的な3針デイトウォッチ「クローズド・アイズ」。

ヴァーティカルストライプとホリゾンタルヘアラインの交差で描かれたアイコニックなクロスが目を引く、シンプル＆クリーンな1本です。

日常使いからビジネス、スポーツアクティビティまで、様々なシーンにマッチする絶妙なダイヤルカラーはポール・スミスによりチョイスされました。



ベルトはブラックのレザーベルトに交換しております。



※即購入可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポールスミス カラー: グレイ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

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