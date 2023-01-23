『(スポルディング) バッグ・パック ケイジャー マーブル イエロー 40-007MY【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 21時 03分に出品され04月08日 21時 03分に終了予定です。即決価格は7,904円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 (スポルディング) バッグ・パック ケイジャー マーブル イエロー 40-007MY



商品コード：16058828060

型番：40-007MY

サイズ：ＦＦ

カラー：マーブル イエロー



素材:ポリエステル

サイズ:W35×H57×D32cm容量:32L

性?: ユニセックス大人

発売年・モデルイヤー: 2022

対象シーズン: Fall/Holiday