『SMALLLEE_LUCKY_STORE 犬猫用 メッシュ ハーネス リード 小型犬 超小型犬 子犬 ソフト胴輪 はーねす 安全 簡単着脱 調節可能【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 14時 37分に出品され04月12日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名SMALLLEE_LUCKY_STORE 犬猫用 メッシュ ハーネス リード 小型犬 超小型犬 子犬 ソフト胴輪 はーねす 安全 簡単着脱 調節可能 全身反射 引っ張り防止 耐久性 軽量 通気 訓練 散歩 お出かけ 6色，ブルー，SSMALLLEE_LUCKY_STORE Comfort Puppy Harness and Leash，Soft Mesh Step-in Harness for Small Medium Dogs Cat Reflective Safe Walking，Blue，Size Sブランド：SMALLLEE_LUCKY_STORE商品サイズ：S(chest 13.5""，for 3-7 lbs)高さ：4 cm横幅：15.3 cm奥行：18.6 cm 商品番号：CWYP00157-lightblue-S色：light blue素材：Polyester