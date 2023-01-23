『arena(アリーナ) 競泳水着 トレーニング用レディース TOUGH SUIT タフフライバックスパッツ Lサイズ SAR-2131W【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 04時 46分に出品され04月28日 04時 46分に終了予定です。即決価格は7,901円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

arena(アリーナ) 競泳水着 トレーニング用レディース TOUGH SUIT タフフライバックスパッツ Lサイズ SAR-2131W



【商品説明】

・カラー:Dマリン×Kレッド×Nホワイト×レッド(TRC)

・サイズ:Lサイズ

・仕様:環境に配慮したリサイクルポリエステル素材「タフスキンEP」を採用したTOUGHSUITシリーズ。塩素に強く長持ちするので、練習頻度が高く、過酷なトレーニングを行うスイマ

環境に配慮したリサイクルポリエステル素材「タフスキンEP」を採用したTOUGHSUITシリーズ。塩素に強く長持ちするので、練習頻度が高く、過酷なトレーニングを行うスイマーにオススメの水着です。左右非対称な切り替えデザイン。左前身に大きなアリーナロゴが施されています。両足のサイドにはアリーナの伝統的デザイン“チームライン"を採用!



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 29.70 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。