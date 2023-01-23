『マックパック ゲイター カスケードゲイター 2 MN91450 S ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 21時 06分に出品され04月26日 21時 06分に終了予定です。即決価格は7,899円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マックパック ゲイター カスケードゲイター 2 MN91450 S ブラック



【商品説明】

・表地: ECO AZTEC(R)Canvas、840D Nylon

・メイン素材: 表地:ECO AZTEC(R) Cａｎｖａｓ、840D Nｙｌｏｎ

・ストラップの種類: ストラップなし

・留め具の種類: ベルト付き

・表地:ECO AZTEC(R) Cａｎｖａｓ、840D Nｙｌｏｎ

・性別: メンズ



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 41.20 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。