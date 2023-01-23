『ルートート マザーズバッグ マミールー レギュラー SN ベーシック 2322 232203.0 PUR【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 16時 27分に出品され03月06日 16時 27分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルートート マザーズバッグ マミールー レギュラー SN ベーシック 2322 232203.0 PUR



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 38.20 cm

奥行 : 46.40 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。