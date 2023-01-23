『ルートート マザーズバッグ 3点セットマミールー ラミネート Fruit【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 05時 52分に出品され05月03日 05時 52分に終了予定です。即決価格は7,883円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルートート マザーズバッグ 3点セットマミールー ラミネート Fruit



【商品説明】

・※ラミネート加工は素材の特性上折りジワなどのつきやすい素材ですので予めご了承ください。

・サイズ：横55×縦30×マチ20×持ち手の長さ50×持ち手の高さ22×ショルダーの長さ最長120cm材質：表地/綿EVAラミネート加工、裏地/ポリエステル

・セット内容：トートバッグ、ポーチ、オムツ替えシート

・メイン素材: ポリエステル，コットン



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。