『プラスガーデン 植木鉢・受皿セット ネストミドル Φ240ｍｍ 底穴あり ブラック 信楽焼 446-02【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 21時 43分に出品され03月17日 21時 43分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラスガーデン 植木鉢・受皿セット ネストミドル Φ240ｍｍ 底穴あり ブラック 信楽焼 446-02
【商品説明】
・カラー:ブラック
・サイズ:直径24×高さ20cm(受皿含む)
・仕様:底穴あり、信楽焼
・内容:植木鉢+受皿セット
・重さ:3kg
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7897円
827 入札履歴
終了
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