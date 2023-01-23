『プラスガーデン 植木鉢・受皿セット ネストミドル Φ240ｍｍ 底穴あり ブラック 信楽焼 446-02【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 21時 43分に出品され03月17日 21時 43分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラスガーデン 植木鉢・受皿セット ネストミドル Φ240ｍｍ 底穴あり ブラック 信楽焼 446-02



【商品説明】

・カラー:ブラック

・サイズ:直径24×高さ20cm(受皿含む)

・仕様:底穴あり、信楽焼

・内容:植木鉢+受皿セット

・重さ:3kg



【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。