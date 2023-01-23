『ニューンターテイメントNew Entertainment Desktop Basketball 1680 品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 15時 34分に出品され04月19日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 ニューンターテイメントNew Entertainment Desktop Basketball 1680 品 ブランド名 New Entertainment 商品コメント Shoot score! The Desktop Basketball game from Intex USA is a vintagestyle miniature basketball alley

Features a builtin ball launcher and automatic ball return for continuous fun

A lovely hardwood construction and mahogany finish bring this set to life

The perfect gift for a basketball lover or coworker practicing on their hook shot

Comes with 2 wooden basketballs Dimensions 13.8 x 6.2 x 2.4 For ages 14 & up

This vintage style desktop basketball is the perfect decorative addition to any sportsloving home!

Vintage style desktop basketball

Built in ball launcher and 2 wooden basketballs

Variable basket height 3 settings

Automatic ball return

Hard wood construction with mahoganyfinish 商品カテゴリ KAFKALOTTA 輸入雑貨 ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

JANコード/ISBNコード 0033172371876

商品コード YS0000046838329352