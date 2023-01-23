『ニューンターテイメントNew Entertainment Desktop Basketball 1680 品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 15時 34分に出品され04月19日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|ニューンターテイメントNew Entertainment Desktop Basketball 1680 品
|ブランド名
|New Entertainment
|商品コメント
| Shoot score! The Desktop Basketball game from Intex USA is a vintagestyle miniature basketball alley
Features a builtin ball launcher and automatic ball return for continuous fun
A lovely hardwood construction and mahogany finish bring this set to life
The perfect gift for a basketball lover or coworker practicing on their hook shot
Comes with 2 wooden basketballs Dimensions 13.8 x 6.2 x 2.4 For ages 14 & up
This vintage style desktop basketball is the perfect decorative addition to any sportsloving home!
Vintage style desktop basketball
Built in ball launcher and 2 wooden basketballs
Variable basket height 3 settings
Automatic ball return
Hard wood construction with mahoganyfinish
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0033172371876
商品コード
YS0000046838329352
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落札価格7896円
444 入札履歴
終了
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