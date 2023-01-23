『KingCamp キャンプ コット ワイド アウトドア ベッド 幅広 折りたたみベッド 長205×幅75×高さ46cm 耐荷重150kg 収【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 07時 22分に出品され04月23日 07時 22分に終了予定です。即決価格は7,895円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KingCamp キャンプ コット ワイド アウトドア ベッド 幅広 折りたたみベッド 長205×幅75×高さ46cm 耐荷重150kg 収
【商品説明】
・【丈夫なオックスフォード】ベッドの表面は弾力のオックスフォードで破裂にくい、防水・防湿・耐腐食性があります。高さ46cmで、熱や冷気も直接伝わってくることもなく快適な寝心地。室内で入院の付き添いベッドにも、友達の泊まりにも使えます。
・【取り扱い簡単】折り畳み式、収納サイズ：102x14x22 cm、収納場所も困らない。耐荷重：150kg，重量：9.7 kg。使わない時は簡易に収納できます。収納バッグが付き、持ち運びにも便利です。キャンプ、アウトドアなどの場合で大活躍します。
・【大きいサイズ】使用サイズ：長205x幅75x高46cm。生地素材:100%ポリエステル 600Dオックスフォード
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 20.50 cm
奥行 : 106.00 cm
重量 : 10.41 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7895円
715 入札履歴
終了
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