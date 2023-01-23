『サボイ バッグ SM192609 レディース brown/red【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 12分に出品され03月15日 08時 12分に終了予定です。即決価格は7,891円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サボイ バッグ SM192609 レディース brown/red
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ30cmxヨコ23cmxマチ11cm
・ポケットの数:3(外側0/内側3)
・持ち手の全長:32cm
・留め具の種類: 金具
・表地: ポリウレタン
・重量:480g
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7891円
152 入札履歴
終了
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