『サボイ バッグ SM192609 レディース brown/red【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 12分に出品され03月15日 08時 12分に終了予定です。即決価格は7,891円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

サボイ バッグ SM192609 レディース brown/red



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ30cmxヨコ23cmxマチ11cm

・ポケットの数:3(外側0/内側3)

・持ち手の全長:32cm

・留め具の種類: 金具

・表地: ポリウレタン

・重量:480g



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 42.20 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ サボイ

バッグ

SM192609

レディース

brown/red