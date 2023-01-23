『タカショー(Takasho) フォールディング ハンギングスタンド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 05時 33分に出品され04月24日 05時 33分に終了予定です。即決価格は7,889円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 吊り下げタイプのプランターをおしゃれに飾ることができるハンギングスタンド。玄関など、つり下げられる場所が限られていても自由に演出できる。お気に入りのお花を飾り、魅せるガーデニングに。