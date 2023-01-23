『タカショー(Takasho) フラワースタンド 4段 31.5x56.5x134.5cm NPM-FS08【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 05時 52分に出品され03月27日 05時 52分に終了予定です。即決価格は7,886円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ベランダや室内、お庭など場所を選ばずに置くことができます。棚板1枚あたりの耐荷重:均等約10kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)