『アズワン AS ONE フィーディングニードルFG7202 2-1723-06 [C021302]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 17分に出品され03月14日 15時 17分に終了予定です。即決価格は7,886円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※在庫品ではありません！メーカー確認後の出荷となります！確認後欠品・廃番等の問題が発生しましたらご連絡いたします！ご了承願います 特徴5本ずつ小口包装したフィーディングニードルをEOＧ滅菌しているので、必要な数量だけを洗浄や滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製で弾性があり、動物の食道に傷を付ける危険性を軽減します。フッ素樹脂（PTFE）チューブタイプは柔軟性に優れ、半透明で投与薬物などの観察が容易にできます。仕様チューブ材質：フッ素樹脂（PTFE）滅菌：EOG滅菌済先玉径（φmm）：2外径x長さ（mm）：φ1.18x50入数：1箱（5本/袋x10袋）型番：FG7202