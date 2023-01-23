『アズワン AS ONE フィーディングニードルFG7202 2-1723-06 [C021302]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 17分に出品され03月14日 15時 17分に終了予定です。即決価格は7,886円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※在庫品ではありません！メーカー確認後の出荷となります！確認後欠品・廃番等の問題が発生しましたらご連絡いたします！ご了承願います 特徴5本ずつ小口包装したフィーディングニードルをEOＧ滅菌しているので、必要な数量だけを洗浄や滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製で弾性があり、動物の食道に傷を付ける危険性を軽減します。フッ素樹脂（PTFE）チューブタイプは柔軟性に優れ、半透明で投与薬物などの観察が容易にできます。仕様チューブ材質：フッ素樹脂（PTFE）滅菌：EOG滅菌済先玉径（φmm）：2外径x長さ（mm）：φ1.18x50入数：1箱（5本/袋x10袋）型番：FG7202
ドゥロイヤル オリジナル 600g×2
¥ 7883
ハイペット パスチャーチモシー 450g×12個 (ケース販売)
¥ 7879
ケース販売パスチャーチモシー 450g×12コ
¥ 7877
ズプリーム (ZuPreem) プレミアム フェレットダイエット 1.8kg
¥ 7876
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¥ 7876
犬 猫 ペット用 無添加 フリーズドライ タラ【500g】【国内加工】 たら 鱈 白身魚 おやつ 送料無料【DBP】
¥ 7875
GEX うさぎの健康食 にんじんプラス 850g 10個セット 送料無料
¥ 7872
コンフィデンス 1kg×5袋 ラビットフード
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マルカン おいしいムキエン麦 300g MR-576 【おまとめ36個セット 】
¥ 7865
4袋セット スナックボーイ ミニパックスナックボーイレバーカット120g × 4袋
¥ 7864
令和4年度産新刈り牧草市場 USチモシー 3番刈り 牧草 スーパーソフト 10kg （三番刈りソフトチモシー）（うさぎ・モルモットなどの牧草
¥ 7863
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¥ 7863
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¥ 7863
Kaytee All Natural Timothy Hay Plus Mint for Guinea Pigs Rabbits & Other Small Animals 24 Ounce 並行輸入品
¥ 7862
「マルカン ジャンガリアンの主食(180g) MR-550」 ２個セット
¥ 7862
チンチラ・デグーのごはん ハムスター うさぎ 餌 ペレット おやつ フード チンチラ デグー モルモット うまうまセレクション fuu 10
¥ 7862
チンチラ・デグーのごはん ハムスター うさぎ 餌 ペレット おやつ フード チンチラ デグー モルモット うまうまセレクション fuu 10
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落札価格7886円
356 入札履歴
終了
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