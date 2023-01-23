『ヨネックス YONEX バッグ トーナメントバッグ BAG2201W バドミントン・テニス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 28分に出品され03月21日 12時 28分に終了予定です。即決価格は7,885円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品詳細 【品番】 BAG2201W 【素材】 （764）:PU＋ポリエステル、（その他カラー）:ポリエステル 【サイズ】 75×19×33cm 【生産国】 ベトナム 【特徴】 正面ポケット・背面ポケット・小物ポケット・スタンドリベッツ



メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています 商品カテゴリ エバーラケット !店 バッグ スポーツ バドミントン バッグ

商品コード bag2201w