『ヨネックス YONEX バッグ トーナメントバッグ BAG2201W バドミントン・テニス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 28分に出品され03月21日 12時 28分に終了予定です。即決価格は7,885円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|【品番】
|BAG2201W
|【素材】
|（764）:PU＋ポリエステル、（その他カラー）:ポリエステル
|【サイズ】
|75×19×33cm
|【生産国】
|ベトナム
|【特徴】
|正面ポケット・背面ポケット・小物ポケット・スタンドリベッツ
商品カテゴリ
商品コード
bag2201w
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落札価格7885円
10 入札履歴
終了
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