『カリマー ショルダートート bucket tote Jade(ジェイド)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 19時 14分に出品され04月27日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,883円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カリマー ショルダートート bucket tote Jade(ジェイド)
【商品説明】
・ストラップの種類: ダブルハンドル
・タテ32cmxヨコ26.5cmxマチ21cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・メイン素材: N500D (Nylon 100%)， 210D Washer NY (Nylon100%）
・留め具の種類: ボタン
・表地: ナイロン
・重量:180g
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 34.40 cm
奥行 : 38.20 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7883円
864 入札履歴
終了
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