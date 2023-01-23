『カリマー ショルダートート bucket tote Jade(ジェイド)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 19時 14分に出品され04月27日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,883円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カリマー ショルダートート bucket tote Jade(ジェイド)



【商品説明】

・ストラップの種類: ダブルハンドル

・タテ32cmxヨコ26.5cmxマチ21cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・メイン素材: N500D (Nylon 100%)， 210D Washer NY (Nylon100%）

・留め具の種類: ボタン

・表地: ナイロン

・重量:180g



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 34.40 cm

奥行 : 38.20 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ カリマー

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