『ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM073 7.3mm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 06時 23分に出品され03月19日 06時 23分に終了予定です。即決価格は7,879円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
寸法:直径7.3mm×溝長48mm×シャンク長40mm×全長88mm×シャンク径7.3mm
材質:超硬合金
表面処理:DX(TiCN)
先端角:140
被削材:軟鋼・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄、焼入れ鋼(~65HRC)・ステンレス鋼
【商品説明】
【商品詳細】
ブランド：ダイジェット工業
商品名：ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM073 7.3mm
製造元：ダイジェット工業
商品番号：DX-SFDM073
商品内容：7.3mm
【当店からの連絡】
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落札価格7879円
984 入札履歴
終了
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