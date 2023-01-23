『ビバリーヒルズ青春白書 シーズン４ コンプリートＢＯＸ Ｖｏｌ．１【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 10分に出品され03月07日 19時 10分に終了予定です。即決価格は7,879円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【DVD】ジェイソン・プリーストリー(ジエイソン．プリ−ストリ−)／発売日：2009/06/26／PPS-117993／／［キャスト］ジェイソン・プリーストリー／シャナン・ドハーティー／ジェニー・ガース／イアン・ジーリング／ガブリエル・カーテリス／ルーク・ペリー／ブライアン・オースチン・グリーン／トリ・スペリング／キャロル・ポッター／ジェームズ・エクハウス［スタッフ］製作総指揮：アーロン・スペリング／製作総指揮：チャールズ・ロージン／企画：ダーレン・スター／＜収録内容＞［１］〈第１話〉青春への旅立ち〈第２話〉揺れうごく愛〈第３話〉新入生の試練〈第４話〉わが道をいく［２］〈第５話〉プール・パーティー〈第６話〉それぞれの思い〈第７話〉銃に魅せられて〈第８話〉結婚記念２０周年［３］〈第９話〉恋は危険〈第１０話〉結婚はラスベガスで〈第１１話〉もつれた関係〈第１２話〉２つの再会［４］〈第１３話〉地獄の試練〈第１４話〉３年目の記念日〈第１５話〉クリスマス騒動〈第１６話〉名誉の回復