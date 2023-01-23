『シュレッド ゴーグル SHRED シンプリファイ SIMPLIFY スノーボード【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 04時 56分に出品され04月01日 04時 56分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・ブランド：SHRED（シュレッド）

スノーボード ゴーグル

・モデル：SIMPLIFY（シンプリファイ）

・フレームカラー：MATTE WHITE



フレーム、バンド、両レンズ共に使用に伴う細かい傷ありますが、滑走に支障が出るような大きな傷はありません。

ソフトケース有り。

ボーナスレンズケース有り。

箱有り。



ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり