『iLiR(イリアール)クレンジングジェルローズ 詰替用パウチ 400g【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 30分に出品され03月26日 15時 30分に終了予定です。即決価格は7,877円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

iLiR(イリアール)クレンジングジェルローズ 詰替用パウチ 400g



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 22.60 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。