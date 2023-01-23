『フルーツバスケット 風 ほんだ とおる コスプレ ウィッグ 衣装 cosplay コスチューム ハロウィン仮装変装【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 03時 33分に出品され03月17日 03時 33分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 新品未使用

衣装全セット内容：

(写真参照)





【納期】：

ご入金確認後、7-15営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。



【送料】：

送料無料！ 離島+2000円（沖縄など）（道具杖を追加されました場合、商品を別々分けてお送りいたします。（送付先が沖縄県でも、送料も別々追加されます。） ）