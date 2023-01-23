『オタマトーン テクノ ホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 16時 57分に出品され04月18日 16時 57分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オタマトーン テクノ ホワイト
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 13.70 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 46.90 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7876円
434 入札履歴
終了
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