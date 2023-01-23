『東芝 2.5インチ USB3.0外付け HDD (1.0TB) ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 07時 23分に出品され04月26日 07時 23分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
東芝 2.5インチ USB3.0外付け HDD (1.0TB) ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 16.80 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7876円
319 入札履歴
終了
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